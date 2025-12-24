Почти 60 нелегальных автосервисов закрыли в Подмосковье с января

Сотрудники муниципального земельного контроля провели ряд проверок шиномонтажных мастерских в Подмосковье в этом году. С января было обнаружено 428 нарушений, почти 60 организаций закрыли.

Специалисты проверяли шиномонтажные мастерские, которые возведены на земельных участках, не предназначенных для этих целей по виду разрешенного использования. В результате инспекторы выявили ряд нарушений. Чаще всего они были связаны с открытием автосервисов в местах, которые предназначены для жилищного строительства или ведения личного хозяйства. По закону это грозит административными санкциями.

В результате посмел проверок закрыли 57 организаций.

«Эти меры направлены на защиту интересов жителей региона и обеспечение законности землепользования. Мы будем продолжать активно выявлять и пресекать подобные правонарушения», — сказал глава Минимущества ПодмосковьяТихон Фирсов.

Часть нарушителей приняла решение привести свой бизнес в правовое русло. Так, 48 собственников легализовали свою работу, выбрав нужный вид разрешенного использования земли.

В ведомстве отметили, что работу по защите права собственности в Подмосковье продолжат.