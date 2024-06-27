Почти 60 команд выступили на турнире по авиамодельному спорту в Химках

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Химках. Участниками турнира стали 57 экипажей из 11 регионов.

Каждое выступление длилось четыре минуты. В это время спортсмены соревновались в паре за звание сильнейшего. Отмечается, что скорость управляемых моделей самолетов может достигать более 100 км/ч.

По итогам десяти туров Александр Коблов стал победителем в зачете среди юниоров. Серебряная награда досталась Давиду Абрамову, бронзовая — Константину Кошеву. Молодые люди представляют дом юных техников «Интеграл».

В общем зачете места распределились следующим образом: золото взял экипаж в составе Валерия Акбашева и Ильи Рылика («АСК МАИ»), серебро оказалось у Александра Коблова и Алексея Сидорова из команды «Соколы Нечерноземья», а бронза — у пилотов из экипажа «Интеграл» Давида Абрамова и Даниила Кривенко.

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