Почти 60 катков залили для жителей Красногорска этой зимой

Один из катков с искусственным льдом ежегодно открывают на улице Железнодорожной. Местные жители активно используют его для хоккея и массовых катаний.

По словам местных жителей, на каток приходит много людей, особенно детей во время каникул — они катаются с утра до самого вечера. Среди взрослых популярны любительские хоккейные команды, такие как «Красная армия», которые играют в городском первенстве.