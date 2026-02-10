Почти 60 катков залили для жителей Красногорска этой зимой
Один из катков с искусственным льдом ежегодно открывают на улице Железнодорожной. Местные жители активно используют его для хоккея и массовых катаний.
По словам местных жителей, на каток приходит много людей, особенно детей во время каникул — они катаются с утра до самого вечера. Среди взрослых популярны любительские хоккейные команды, такие как «Красная армия», которые играют в городском первенстве.
Каток заливают по специальной технологии, чтобы не повредить основное покрытие площадки, и поддерживают его состояние ежедневно. По словам инструктора спортивных площадок муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс „Петрово-Дальнее“» Максима Денисова, работы проводятся при поддержке комплекса.
Помимо катков с естественным покрытием, в Красногорске действует пять площадок с искусственным льдом. Дворовые катки округа часто становятся первым шагом для будущих спортсменов.