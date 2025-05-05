Почти 60 бригад приняли участие в восстановлении электроснабжения в Дмитрове

Специалисты сразу нескольких ведомств занимались восстановлением подачи электричества после сбоя в Дмитрове. К работам привлекли более 650 человек.

Восстановление проводили сотрудники «Россетей», «Мособлэнерго», АВС, «Мособллесхоза», МЧС, подразделений администрации Дмитрова, аварийно-восстановительных бригад из соседних муниципалитетов и Нижнего Новгорода.

Только за одну ночь удалось запустить 26 котельных и водозаборных узлов. Всем, кто занимается восстановлением, передали все необходимое для разбора завалов и опиловки веток и деревьев.

Жителям пострадавших населенных пунктов подвозили питьевую воду. Специалисты штаба по ликвидации последствий продолжали работу до полного восстановления электричества в каждом доме.

При возникновении вопросов жители могут обращаться на горячую линию «Россетей» по телефону 8-800-220-0-220 (с мобильных — 220) или в Единую диспетчерскую службу Дмитрова: 8 (499) 702-22-22.