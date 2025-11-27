Почти 60 антитеррористических тренировок провели в Мострансавто с начала года

С начала года в филиалах Мострансавто, а также на вокзалах, станциях и в автобусах провели 59 антитеррористических тренировок. Учения состоялись во всех подразделениях компании.

Тренировки направлены на отработку действий при чрезвычайных ситуациях и проверку знаний работников в области транспортной безопасности.

Так, на производственной базе «Звенигород» персонал отработал действия при обнаружении охраной постороннего предмета в автобусе.

Тренировки проводят при поддержке регионального Минтранса. В них участвуют представители территориальных подразделений правоохранительных органов, экстренных служб и администраций.

«Подобные тренировки позволяют компании поддерживать безопасность пассажиров на высоком уровне, после каждой из них проводятся разборы действий всех участников», — отметили в министерстве.

Пассажирам напомнили, что при обнаружении постороннего предмета необходимо сообщить о нем сотруднику охраны или водителю автобуса.