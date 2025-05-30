Почти 6 тысяч семей Подмосковья получили выплаты взамен земельных участков

Почти шесть тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплату 400 тысяч рублей взамен земельного участка. Программу реализуют с 2023 года, за это время на нее направили почти 2,3 миллиарда рублей.

Выплату могут получить семьи, которые стоят на учете для получения бесплатного земельного участка.

«Выплата позволяет семьям более гибко подходить к решению вопроса жилья, а также дает возможность использовать средства на собственные нужды: погашение ипотеки, образование детей или же покупку автомобиля», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг. При этом необходимо заранее обновить данные по семье в администрации по месту жительства и проверить корректность вводимой информации.