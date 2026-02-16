Почти 6 тысяч обращений поступило за неделю в «Систему-112» Одинцова

За период с 9 по 15 февраля в «Систему-112» Одинцовского округа поступило свыше 5800 обращений от жителей. Большая часть из них касалась вызовов скорой медицинской помощи, в полицию обращались 1297 раз.

Европейский день единого номера вызова экстренных служб «112» отмечался 11 февраля. Дата выбрана не случайно: сочетание цифр 1-1-2 стало символом единого номера помощи, который действует на территории стран Европейского союза. Впервые день «112» был отмечен в 2009 году — чтобы повысить осведомленность граждан о существовании единого номера экстренной помощи и правилах его использования.

Сегодня «112» — это номер, по которому можно обратиться за помощью в любой чрезвычайной ситуации. Он работает круглосуточно и бесплатно, обеспечивая оперативную связь с экстренными службами.

В Московской области «Система-112» ежедневно принимает обращения жителей и гостей региона, координируя взаимодействие скорой медицинской помощи, полиции, пожарно-спасательных подразделений, аварийных и других оперативных служб. Главная задача — максимально быстро отреагировать и направить помощь тем, кто в ней нуждается.