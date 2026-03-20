Почти 6 тысяч молодых медиков получили надбавку к зарплате в Подмосковье

Молодые медики в Подмосковье могут получить ежемесячную надбавку. Право на нее имеют работники, которые трудоустроились в организации Минздрава региона на полную ставку в течение года после завершения учебы.

Доплата, которую перечисляют в течение трех лет, для врачей составляет 15 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — семь тысяч.

«В Подмосковье реализован большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов — как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров. Также работает система наставничества, когда за каждым молодым специалистом закрепляется опытный коллега, который помогает ему освоиться на новом месте работы и погрузиться в профессию», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ежемесячную надбавку в Подмосковье получают сейчас шесть тысяч молодых специалистов, в том числе более 2,6 тысячи врачей.

Больше всего работников, которым предоставили доплату, зарегистрировали на Московской областной станции скорой медицинской помощи, в Балашихинской, Люберецкой, Красногорской и Одинцовской больницах.

Кроме того, медики в регионе могут присоединиться к программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», а также получить компенсацию аренды жилья и другую помощь.

Подробные сведения о мерах поддержки доступны на сайте.