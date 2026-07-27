Почти 6 тысяч ям устранили на дорогах Серпухова с января

На еженедельном совещании, которое состоялось 27 июля, глава округа Алексей Шимко обсудил содержание территорий, благоустройство кладбищ и работу управляющих компаний. С начала года на дорогах выявили более 6,2 тысячи дефектов.

Специалисты учреждения «Комбинат благоустройства» ликвидировали большую часть ям. Ремонтные работы продолжаются.

За чистоту во дворах отвечают 25 управляющих компаний, в зоне их ответственности — 1 529 многоквартирных домов. Сейчас в работе 300 замечаний по прилегающим территориям. Каждый двор на контроле.

До конца года запланировано асфальтирование дорог на городском кладбище Пущино и Глазовском новом, ремонт входных групп на Ивановском, Бутурлинском и Борисовском кладбищах, спил более 100 аварийных деревьев, инвентаризация семи кладбищ, расчистка Калугинского (нового) под захоронения и установка ограждения на Дракинском (новом).

Проведена юридическая работа: 13 кладбищ включены в областной перечень мемориальных. На Ивановском и Бутурлинском можно создавать семейные захоронения.

Что касается вопросов поддержки участников боевых действий, родственникам никуда обращаться не надо — все делают профильные службы. 29 июля в 17:00 в молодежном центре «Патриот» пройдет выездная администрация для военнослужащих и их семей.