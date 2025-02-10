Почти 6 тысяч человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю

За неделю на дизайнерских каруселях в Подмосковье покатались 5,96 тысячи человек. Самым популярным оказался аттракцион в Домодедове.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, аттракционы установили в парках региона по губернаторской программе. Их оформил известный дизайнер Денис Симачев. Карусели оборудовали профессиональной аудиосистемой и яркой подсветкой.

За неделю на аттракционе в Домодедове прокатили более 1,2 тысячи человек.

«Карусель выполнена во французском стиле и украшена 26 расписными фигурами лошадей. Аттракцион находится в детском сквере. Важно отметить, что катание на карусели доступно бесплатно, и она открыта для посещения каждый день», — отметили в министерстве.

В топ посещаемости также вошли карусели в Сергиевом Посаде и Одинцове.

Всего в Подмосковье восемь таких аттракционов. Посетить их можно бесплатно.