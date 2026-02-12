Почти 6 тысяч больничных закрыли на телемедицинских консультациях в Подмосковье

Пациенты в Московской области могут закрыть больничный лист дистанционно. Для этого необходимо посетить телемедицинскую консультацию.

Сервис доступен жителям, которые прикреплены к подведомственным Министерству здравоохранения Подмосковья поликлиникам.

«Во время онлайн-приема врач опросит пациента, уточнит его самочувствие и при отсутствии жалоб закроет больничный. Такая опция стала доступна жителям региона в конце прошлого года. Всего за это время больничный лист с помощью телемедицинской консультации закрыли почти шесть тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В случае сохранения симптомов пациента пригласят в поликлинику, где врач проведет осмотр и скорректирует терапию.

Листок нетрудоспособности посредством телемедицины могут закрыть пациенты с любым диагнозом, а также те, кто открыл его для ухода за заболевшим родственником.

Запись на дистанционную консультацию доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, через инфомат в медицинской организации, а также по телефону 122 или на приеме у врача.