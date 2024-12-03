Почти 6 тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

За год в лесах Подмосковья убрали около шести тысяч аварийных деревьев. Большую часть работ провели в Подольском, Клинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах.

«По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5 891 аварийное дерево, внесенное в государственное задание на 2024 год. Работы во всех подмосковных лесничествах проводят специалисты ГАУ МО „Центрлесхоз“, подведомственного Комлесхозу, и подрядчики», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Аварийными считаются деревья, расположенные в пределах 100 метров от населенных пунктов, имеющие гниль, поврежденные корни или опасный наклон, а также способные упасть и причинить вред имуществу или здоровью людей.

Решение о вырубке принимается на основании обращений граждан, поступивших через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» или сайт Комлесхоза. Напомним, за незаконную вырубку с ущербом менее пятии тысяч рублей предусмотрены штрафы от трех до четырех тысяч рублей. При использовании техники штраф увеличивается до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.