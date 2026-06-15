Подмосковные врачи выявили еще 10 случаев рака в ходе маммографии по самозаписи

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили исследование в последние два года. С начала года этой возможностью воспользовались почти 5,7 тысячи женщин.

Маммография — это наиболее эффективный метод раннего выявления рака молочной железы, напомнил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«По итогам обследования у 538 пациенток были выявлены отклонения, а у 10 из них диагностировали онкозаболевание. Все они направлены на дополнительное обследование и необходимое лечение», — сказал он.

Записаться на маммографию можно через портал «Здоровье», по телефону 122, а также через приложение «Добродел». Для этого нужно иметь прикрепление к поликлинике.