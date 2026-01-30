Почти 55 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах с весны

В Московской области пациенты, которым не нужна длительная госпитализация, могут пройти необходимые процедуры в стационарах кратковременного пребывания. Помощь в учреждениях оказывают по разным направлениям.

Наиболее востребованными профилями остаются хирургия, урология, гинекология и офтальмология.

«Первые стационары кратковременного пребывания открылись в наших медучреждениях весной прошлого года. Тогда мы ввели такой формат лечения в 16 больницах, сейчас же он действует в 60 наших медорганизациях. Ключевое удобство для пациента заключается в том, что он может получить медицинскую помощь, не задерживаясь при этом в больнице на длительный период времени, а значит, может не выпадать из привычной жизни», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала работы стационаров помощь там оказали почти 55 тысячам жителей.

После операции пациента помещают в палату, где за ним наблюдают специалисты. Если состояние стабильное, то человека выписывают в тот же день.

Сейчас такие стационары работают в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Подольской, Химкинской, Орехово-Зуевской и других больницах, а также в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах.