Почти 540 пациентов прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с января

В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства Московской области продолжается оздоровление детей с хроническими заболеваниями. С января здесь прошли восстановительное лечение 539 юных пациентов.

Помощь оказали детям с бронхиальной астмой и другими патологиями дыхательной системы, а также с эндокринными нарушениями, включая ожирение.

«В прошлом году наше санаторное отделение было капитально отремонтировано, что позволило как создать комфортные условия пребывания, так и повысить качество оказываемой медицинской помощи», — пояснила директор института Нисо Одинаева.

В учреждении пациенты могут находиться вместе с одним из родителей, что позволяет поддерживать стабильное эмоциональное состояние и позитивный настрой.

«При поступлении на лечение в наше санаторное отделение дети проходят предварительный комплекс обследований, по итогам которого назначается комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья», — уточнила Одинаева.

Современная материально-техническая база учреждения включает специализированные залы механотерапии и кинезитерапии, соляную пещеру и тренажеры последнего поколения с биологической обратной связью.

Санаторий рассчитан на одновременное пребывание 55 человек — детей от трех до 16 лет и сопровождающих их родителей.

Для получения бесплатной путевки по полису ОМС необходимо обратиться к участковому педиатру, который при наличии медицинских показаний выдаст соответствующее направление.