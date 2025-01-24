Почти 525 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента за год

В Подмосковье работают 36 школ паллиативного пациента. Там уходу за тяжелобольными пациентами обучают родственников и социальных работников. За год занятия посетили свыше 500 человек.

Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи, психологи и другие специалисты. Они рассказывают о том, как создать комфортные условия для тяжело больных дома.

«Паллиативным пациентам требуется регулярный и особый уход. В этих школах родственникам и соцработникам объясняют, как создать комфортные условия для паллиативного больного дома. Всего в прошлом году обучение в школах прошли 522 человека, а с начала этого уже 50», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обучение проводят бесплатно. Графики работы и адреса школ размещены на тематическом портале, а также на сайтах медучреждений и в соцсетях.