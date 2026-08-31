Почти 500 жителей Подмосковья стали почетными донорами России с начала года

Для получения этого статуса необходимо совершить не менее 40 донаций цельной крови или 60 донаций плазмы; также допускается комбинирование этих показателей.

«Благодаря отзывчивости доноров наши медицинские учреждения полностью укомплектованы запасами крови и ее компонентов. На сегодняшний день почти 28 тысяч жителей Подмосковья являются почетными донорами, а с начала года это звание получили 484 человека», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может любой дееспособный гражданин старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Сдача крови возможна как в стационарных учреждениях службы крови региона, так и во время выездных акций.

Для удобства жителей Московский областной центр крови на улице Металлургов, 37А в Москве принимает желающих сдать цельную кровь ежедневно с 8:00 до 14:00 без предварительной записи и выходных. Подробные правила присвоения звания доступны на сайте Московского областного центра крови.







В Московской области доноры, регулярно сдающие кровь и ее компоненты, могут получить звание «Почетный донор России». Для этого необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз либо сочетать донации цельной крови и ее компонентов. Стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.«Благодаря отзывчивости доноров наши медицинские учреждения полностью укомплектованы запасами крови и ее компонентов. На сегодняшний день почти 28 тыс. жителей Подмосковья являются почетными донорами, а с начала года это звание получили 484 человека», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Сдать кровь можно в учреждениях службы крови Московской области, а также во время выездных донорских акций. Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови (https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_mock/patsientu/pochetnii_donor_rossii). Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.ru/.