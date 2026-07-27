Почти 500 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг 25 июля

Своевременно выявленные онкологические заболевания поддаются эффективному лечению, поэтому важно регулярно проверять состояние здоровья.

«В минувшую субботу в рамках дня открытых дверей бесплатный онкоскрининг прошли 493 человека. У 24 из них заподозрены отклонения, все они направлены на углубленное обследование. Всего с начала года в таких акциях приняли участие более 4,5 тысячи жителей Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все желающие могли посетить прием врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи, органов пищеварения и дыхания.

Женщинам предлагали сделать маммографию или УЗИ молочных желез и провести цитологическое исследование. Мужчинам же было доступно ПСА-тестирование.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы Подмосковья опубликованы на специализированном портале регионального Минздрава.