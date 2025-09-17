Почти 500 волонтеров подготовили для работы на «Интервидении» в Подмосковье
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Live Арена в Одинцове 20 сентября. В рамках конкурса на сцены выйдут талантливые исполнители более чем из 20 стран мира. Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, событие такого масштаба помогут провести волонтеры.
«Работа требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, стрессоустойчивости и профессионализма. Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще, желаю ребятам удачи», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
В состав волонтерского корпуса вошли 490 человек. Ребята встретили делегации участников в аэропортах и помогли им с размещением в гостиницах. Специальные группы сформировали для быстрого реагирования — они будут быстро решать любые возникающие вопросы.
Для участников конкурса подготовили большую культурную программу. Она также не обходится без волонтеров, которые сопровождают делегатов и создают для них комфортные условия.
Добровольцев задействовали по разным направлениям, среди которых работа со СМИ, помощь в проведении шоу, навигация зрителей и другие.
Волонтерский корпус для конкурса начали формировать еще в апреле. В ходе отбора из 2,5 тысячи заявок выбрали лучших кандидатов. Для них провели обучение, которое включало подготовку тимлидеров и рекрутеров.