Почти 500 волонтеров подготовили для работы на «Интервидении» в Подмосковье

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Live Арена в Одинцове 20 сентября. В рамках конкурса на сцены выйдут талантливые исполнители более чем из 20 стран мира. Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, событие такого масштаба помогут провести волонтеры.

«Работа требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, стрессоустойчивости и профессионализма. Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще, желаю ребятам удачи», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В состав волонтерского корпуса вошли 490 человек. Ребята встретили делегации участников в аэропортах и помогли им с размещением в гостиницах. Специальные группы сформировали для быстрого реагирования — они будут быстро решать любые возникающие вопросы.