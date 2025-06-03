Почти 500 тысяч квадратных метров газона покосили на прошлой неделе в Истре

Коммунальные службы муниципального округа Истра на прошлой неделе покосили почти 500 тысяч квадратных метров газона. Ежедневно на покос травы выходят около 40 рабочих.

В первую очередь специалисты по благоустройству занимаются покосом травы во дворах, на улицах, вдоль дорог и на тротуарах. На данный момент на обслуживании у МБУ «ДОДХИБ» порядка 240 дворовых территорий и 45 общественных пространств.

Эти работы проводятся регулярно и в соответствии с определенными правилами. Если высота травы превышает 20 сантиметров, покос осуществляется каждые 10 дней, при этом учитываются погодные условия. Информация о проведенных работах передается в специальную программу региональной системы контроля и планирования.

Важно отметить, что кошение травы во дворах, на улицах и общественных пространствах — это не просто мера по поддержанию чистоты и порядка. Это также важный шаг для обеспечения безопасности, улучшения видимости, предотвращения распространения клещей и даже снижения риска возникновения пожаров.