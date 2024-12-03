Почти 500 тысяч инвалидов получили социальную помощь в Подмосковье за год

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. В Подмосковье работают 47 учреждений, где взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляют социальные услуги. Каждый год помощь здесь получают почти 500 тысяч человек.

Московская область постоянно развивается, создавая все больше возможностей для помощи жителям. Недавно открыли новый корпус в семейном центре Мещерякова для слепоглухих со всей России, а в передовом центре реабилитации «Ясенки» уже завершается строительство бассейна. Ежегодно во всех социальных центрах региона помощь получают почти 500 тысяч жителей, о чем рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Комплексные центры социального обслуживания и реабилитации работают в каждом округе. Они обеспечивают поддержку в «шаговой доступности».

Во всех учреждениях взрослые и дети получают широкий спектр услуг — с ними работают врачи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре и социокультурной реабилитации. На базе 10 социальных центров действуют трудовые мастерские для молодых инвалидов. Здесь можно освоить новую профессию.