Почти 500 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье с января | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:00 Почти 500 тысяч детей прошли медосмотры в Подмосковье с января Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области всех возрастов могут бесплатно пройти диспансеризацию или профилактические медосмотры. С начала года данной возможностью воспользовались почти 500 тысяч детей.

«Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Жителям Подмосковья напоминают, что данные о пройденном профосмотре появятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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