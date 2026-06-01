Почти 500 тысяч детей прошли лечение в медцентре Рошаля с 2024 года

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля открылся в 2024 году. Лечение в учреждении прошли почти полмиллиона юных пациентов.

Сейчас в центре открыты 36 отделений по 28 профилям, среди которых хирургический, кардиологический, эндокринологический, неврологический и другие.

«Открытие центра стало значимым событием для всей системы здравоохранения Московской области. Здесь работают лучшие профильные специалисты, внедрены самые современные диагностические и лечебные технологии, что позволяет оказывать маленьким пациентам в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Специалисты учреждения провели детям свыше 34,5 тысячи операций. Помощь в центре получают жители как Подмосковья, так и других регионов.

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля — координатор всех детских учреждений области. В нем трудятся лучшие специалисты в сферах педиатрии, хирургии, реабилитации, а также диагностики.