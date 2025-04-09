Почти 500 страховок от укуса клеща оформили в отделениях почты Подмосковья с января

В Подмосковье страховой полис «Антиклещ» можно оформить в отделениях «Почты России». С начала года этой услугой воспользовались почти 500 жителей региона.

В апреле и мае традиционно растет спрос на покупку страховок от укусов клещей. В этом году проблема стала актуальной еще раньше из-за аномально теплой погоды.

Страховку в почтовом отделении можно купить как для себя, так и в подарок. Она предоставляет гарантию на удаление и исследование клеща, лечение энцефалита, боррелиоза и других заболеваний, а также на восстановление и реабилитацию.

Стоимость полисов, которые действуют в течение года, начинается от 300 рублей. Количество обращений за помощью не ограничено до полного исчерпания страховой суммы, которая может составлять от 500 тысяч до двух миллионов рублей.