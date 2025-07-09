Почти 500 соцработников получили дополнительные льготы в Подмосковье

На выездном заседании профильного комитета Московской областной думы рассмотрели вопросы оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям, а также социальным работникам. В регионе действует разветвленная система поддержки этих категорий жителей.

Сейчас в 29 социальных центрах Подмосковья работают 110 специализированных отделений, где помощь каждый год получают почти 15 тысяч детей.

«Успешно работает проект „Реабилитация на дому“, а также служба персональных помощников — чтобы поддержка была максимально доступной и комфортной», — отметил Игорь Брынцалов.

Особое внимание уделяют помощи социальным работникам.

«Московская область стала первым регионом, где мы законодательно ввели дополнительные меры поддержки для них: помощь с арендой жилья, выплаты молодым специалистам. Уже 472 сотрудника получают такую поддержку», — пояснил председатель Московской областной думы.

Работникам положена ежемесячная выплата на аренду жилья, которая составляет до 30 тысяч рублей. До 45 тысяч рублей выплачивают семейным парам, работающим в социальных учреждениях.

Кроме того, молодым специалистам положена выплата в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве и еще 100 тысяч — после двух лет работы.

В регионе также действует программа «Приведи друга» с денежным вознаграждением за успешное трудоустройство коллег.