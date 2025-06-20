Почти 500 младенцев появились на свет в Дмитровском роддоме с начала года

Коллектив роддома в Дмитрове создает и постоянно совершенствует условия для комфортного пребывания мам и их малышей: медучреждение оборудовали современной техникой, а специалисты применяют индивидуальный подход к каждой семье. Только с начала 2025 года здесь родились 477 детей.

Среди них — 284 мальчика и 193 девочки, в том числе три пары двойняшек. Каждый месяц в Дмитровском роддоме на свет появляются 95 малышей.

«Мы гордимся тем, что молодые семьи доверяют нам самое дорогое — рождение своих детей. Каждый случай для нас особенный, и мы делаем все возможное, чтобы появление малыша на свет прошло максимально комфортно и безопасно для мамы и ребенка», — подчеркнул заведующий акушерским отделением, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог первой категории Михаил Цурцумия.

Именно благодаря ему в Дмитровском роддоме произошла череда нововведений. В медучреждении открыли библиотеку и школу вокала для беременных. Будущие мамы могут посетить психолога, позаниматься арт-терапией и йогой. Все это помогает женщинам физически и морально подготовиться к родам.

Также в учреждении создали современную фотозону для памятных снимков и аллею для многодетных семей, а входную группу украсили воздушными шарами.

«Рождение ребенка — это самое важное событие в жизни семьи. Очень радует, что молодые родители выбирают Дмитровский роддом, доверяя здоровье малышей и мам профессионалам. Продолжим развивать социальную инфраструктуру, чтобы Дмитровский край становился еще более комфортным местом для воспитания детей!» — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.