Почти 500 ям ликвидировали на дорогах в Можайске с начала весны

В Можайском округе коммунальные службы выполнили ямочный ремонт на муниципальной дорожной сети. С начала сезона специалисты устранили 478 дефектов покрытия.

Основной объем работ пришелся на участки с наибольшими повреждениями после зимы. На улице Полянка одна из бригад восстановила участок площадью более 6 кв м. В работах задействовали шесть специалистов и три единицы техники.

Перед укладкой смеси рабочие выполнили фрезерование и очистку выбоин. Для восстановления покрытия использовали 3,7 тонны горячего асфальтобетона. Материал поступает с завода напрямую, что помогает сохранять его температуру и улучшает качество укладки.

«Мы оперативно закрываем дефекты покрытия. Прямые поставки асфальта помогают сохранять качество работ и продлевают срок службы дорог», — рассказал представитель подрядчика.

Работы на муниципальной сети продолжаются.