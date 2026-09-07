Почти 500 домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января

Наибольший процент реализации программы зафиксировали в Волоколамске — 89%, в Можайском округе — 75% и в Зарайске — 73%. По отдельным видам ремонта лидируют Клин и Истра: в Клину кровли обновлены на 86%, а модернизация внутренних инженерных систем достигла 81%. В Истре ремонт кровель выполнен на 50%. Самым масштабным направлением остаются кровельные работы — они запланированы в более чем 1,28 тысячи домов.

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев сообщил, что в этом году система полностью перестроена с учетом прошлых ошибок. В реестр подрядчиков привлечено 170 новых организаций, внедрено техобследование с применением искусственного интеллекта. Каждый этап — от заключения договора до оплаты — сопровождается личным контролем.

За 12 лет в Подмосковье отремонтировано 20 тысяч многоквартирных домов. Второе место по объему занимают работы по внутренним инженерным системам: ремонт запланирован в 629 домах и затронет 2,3 тысячи элементов. Этот блок отличается высокой сложностью и большим объемом.

Всего в программу на 2026–2028 годы включено более 5,8 тысячи домов.