Почти 500 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья в выходные

В минувшие выходные в Подмосковье началась традиционная акция «Проверь свое здоровье в парке». Бригады медиков работали в 33 округах региона.

Посетить специалистов могли жители Каширы, Воскресенска, Лобни, Можайска и других муниципалитетов.

«В этом году в Московской области мы возобновили акцию "Проверь свое здоровье в парке". Только за минувшие выходные возможностью пройти профилактический осмотр на свежем воздухе воспользовались почти 500 человек. В случае выявления отклонений пациенты направлялись на более углубленное обследование в поликлинику по месту прикрепления», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С результатами обследований жители могут ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье».