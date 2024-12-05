Почти 50 выездных администраций провели для жителей Химок с начала года

Выездные администрации еженедельно проходят в разных микрорайонах городского округа Химки. Придя на встречу, жители могут получить консультации и задать вопросы профильным службам по ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности.

Начальник территориального направления Сходня-Фирсановка Сергей Петрухин подчеркнул, что формат выездных администраций хорош тем, что местные жители могут решить сразу не один вопрос.

«Все распределены по кабинетам — четко и грамотно: записался в регистрации, пошел, с определенным вопросом направляют туда, там вопрос фиксируется в личную карточку приема, потом он регистрируется, и проводятся необходимые мероприятия», — рассказал Петрухин.

Какие-то вопросы решаются сразу на месте, а некоторые требуют небольших временных затрат. Самые популярные вопросы среди жителей городского округа Химки — это ЖКХ, благоустройство и транспорт. Для кого-то это возможность предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, для других же — последняя инстанция для решения острой проблемы.

«Мы обращались к Юрковскому Денису Анатольевичу по вопросу, чтобы исключить аварийный обрыв электросетей, особенно в зимний период, чтобы 300 домов не остались без света, а вы понимаете: это и оборудование, и бойлерные, и все. Вот, поэтому, чтобы нам подключили резервный кабель. Предоставили документы все, показали. И обещали разобраться с этим вопросом», — поделилась жительница ЖК «Квартал Ивакино» Тамара Трященко.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 49 выездных администраций и приняли в работу более 2,5 тысячи обращений, что значительно повысило уровень доверия жителей и их желание взаимодействовать с представителями власти.

«Сейчас мы нашли решение этого вопроса, по крайней мере обсудили решение вопроса. Последствия, мы надеемся, что к Новому году мы исключим — аварийное включение и обеспечим устойчивое электроснабжение. И люди будут счастливо и радостно встречать Новый год», — отметил житель ЖК «Квартал Ивакино» Сергей Комаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.