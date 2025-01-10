Почти 50 тысяч человек посетили ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье

Ледовые представления Татьяны Навки и Ильи Авербуха прошли в Подмосковье с 1 по 8 января. Их посетили 49,5 тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, всего в первые дни января в округах региона провели 13 показов. Ледовые шоу прошли в Подольске, Истре, Долгопрудном, Королеве, Можайске, Красногорске, Люберцах, Балашихе, Чехове, Домодедове, Одинцове и других муниципалитетах.

Зрители увидели представление «Новогодний самовар» в постановке Татьяны Навки и ледовый спектакль Ильи Авербуха «Чемпионы». Самыми посещаемыми стали шоу в Истре, Балашихе и Королеве.

Заключительные показы состоятся 12 января в Дзержинском и Коломне.

Узнать подробнее о расписании можно на интернет-портале welcome.mosreg, а также на сайтах администраций округов.