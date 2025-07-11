Почти 50 студентов из Можайска станут вожатыми в детском лагере «Литвиново»

В детском оздоровительном лагере «Литвиново», который работает как филиал комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Министерства социального развития Московской области, продолжают свою работу студенты из Можайска. В течение четырех смен 46 учащихся Можайского техникума организуют для детей яркий и запоминающийся летний отдых.

Молодые специалисты приобретают навыки организации досуга, создания дружелюбной атмосферы и наставничества. Такой опыт помогает развивать коммуникационные способности, лидерские качества и умение работать в команде.

«Я думала, что после сессии в Можайском техникуме я выдохну, а тут такой заряд энергией. Дети — это же вечный двигатель. Бегаем, играем, поем у костра, рисуем, лепим, строим шалаши и так с утра до вечера. „Литвиново“ — волшебное место. В общем, хоть и сплю на ходу, но я безумно счастлива, что поехала! Это такой бесценный опыт и море эмоций! Учусь быть взрослой, терпеливой и находить подход к каждому», — сообщила помощник вожатого Диана Захарова.

Благодаря стараниям молодых можайцев пребывание детей в лагере становится комфортным и безопасным, а летний отдых — настоящим праздником.