Почти 50 школ откроют в Подмосковье после капремонта 1 сентября

В этом году в Подмосковье после капитального ремонта откроют 48 школ. Их приведут в порядок в рамках государственной программы. Все работы идет в графике.

Как отметили в региональном Минстрое, во всех школах уже завершили демонтажные работы. Сейчас в них ремонтируют кровли и фасады, а также монтируют коммуникации.

«Параллельно подрядчики приступили к устройству полов, монтажу окон, отделке помещений и формированию входных групп. Особое внимание уделяется модернизации систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, которые должны соответствовать современным требованиям», — сообщил глава ведомства Александр Туровский.

В школах полностью модернизируют инфраструктуру, в помещениях установят новую мебель и технику, а на территории проведут благоустройство, установят освещение, спортивные и игровые зоны.

В программу в этом году вошли гимназия № 5 в Люберцах, Луневская школа в Химках, школа № 2 в Лобне, Центр образования № 26 в Богородском округе, лицей № 23 в Воскресенске и другие объекты.

В ведомстве напомнили, что ремонт образовательных объектов — одно из основных направлений развития социальной инфраструктуры региона.