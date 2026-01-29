Почти 50 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Фото: Учебный класс в Гимназии №1 имени А.В. Баландина после капитального ремонта в Балашихе / Медиасток.рф

Масштабную программу ремонта школ и детских садов реализуют в Подмосковье. В этом году обновят 48 образовательных учреждений. На эти цели направят 15,8 миллиарда рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что школы находятся на особом контроле депутатов «Единой России». В каждом округе они следят за тем, чтобы ремонт шел согласно графику.

«Программа капремонта в Подмосковье реализуется по наказам наших жителей. Мы их вносим в Народную программу партии „Единая Россия“ и депутатами трех уровней контролируем ход работ на каждом объекте. При необходимости, вместе с родительским сообществом, вносим коррективы», — сказал он.

Игорь Брынцалов добавил, что в регионе ежегодно модернизируют около 50 образовательных учреждений. С 2021 года было отремонтировано 245 учебных заведений.

Ремонт в этом году пройдет в школе № 18 в Балашихе, Центре образования № 26 в деревне Большое Буньково, Лицее № 23 в Белоозерском и других учреждениях.