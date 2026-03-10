Почти 50 школ капитально отремонтируют в Подмосковье к 1 сентября
В Подмосковье реализуют программу капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В новом учебном году в регионе двери для школьников распахнут 48 обновленных учреждений, расположенных в 27 округах.
Сейчас в школах продолжают работать специалисты.
«Подрядчики завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные. Также, в ходе работ, строители обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
В новые классы 1 сентября придут 26 тысяч школьников.
Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Средства выделили из бюджета.