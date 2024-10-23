Почти 50 рабочих мест появятся в Видном с открытием нового склада

В Ленинском городском округе открыли первое складское помещение одной из ведущих транспортных компаний «Деловые линии». Порядка 50 новых рабочих мест появятся в новом логистическом центре.

Как сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа, новый склад открыли в Северной промзоне на Проектируемом проезде, дом № 251, владение 1.

По словам специалистов компании «Деловые линии», каждый месяц грузооборот в Московской области растет в среднем на пять процентов.

«Чаще всего клиенты оформляют доставку оргтехники, оборудования, запчастей и мебели. Новые склады позволят равномерно перераспределить логистическую нагрузку в Подмосковье и помогут удовлетворить растущий спрос на перевозки», — сказали в пресс-службе группы компаний «Деловые Линии».

Площадь нового здания составляет 2700 квадратных метров. При таких размерах внутри можно разместить порядка 900 палетомест. Терминал оборудовали современной погрузо-разгрузочной техникой и пандусом на 10 постановочных мест. К отправке принимают все разрешенные грузы весом до трех тонн и длиной до 12 метров.

В связи с появлением нового склада на предприятии создадут около 47 рабочих мест. Средняя оплата труда составит 80 тысяч рублей в месяц.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».