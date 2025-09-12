Почти 50 подъездов в многоквартирных домах обновили в Богородском округе

В Богородском городском округе продолжается реализация масштабной программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. В 2025 году запланировали привести в порядок 73 подъезда, полностью завершили работы в 49 из них.

Сейчас подрядные организации трудятся в нескольких домах Ногинска. Ремонтные работы проводят по следующим адресам: шоссе Энтузиастов, дом № 7, улица Климова, дом № 30, улица Трудовая, дом № 6, улица Декабристов, дом № 1Б, улица Самодеятельная, дом № 37.

Программа предусматривает комплексный подход к обновлению подъездов. Во время ремонта меняют почтовые ящики, устанавливают новые окна и энергосберегающие светильники. Специалисты штукатурят и красят стены, укладывают провода в специальные короба, ремонтируют входные двери и устанавливают информационные стенды.

Отметим, что программа по ремонту подъездов в многоквартирных домах входит в муниципальный проект «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы. Ее частично финансируют из окружного бюджета — 30% от общей стоимости проведенных обновлений. Все ремонтные работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.