Почти 50 подъездов отремонтировали в Красногорске в этом году

Все запланированные к ремонту в этом году подъезды уже отремонтировали в Красногорске. Всего в округе обновили 48 таких объектов.

В каждом подъезде специалисты провели штукатурно-малярные работы, заменили светильники, окна и двери, привели в порядок электрические провода, почтовые ящики и отремонтировали входные группы.

Работы прошли благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В ее рамках жители сами выбирали концепцию будущих преображений.

К примеру, они самостоятельно определяли цвет стен, оформление входа, форму светильников и многое другое. Они принимали решение и о предельной стоимости работ.

Работы во всех 48 подъездах прошли в рамках графика.

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