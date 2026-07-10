Почти 50 общеобразовательных учреждений отремонтируют в Подмосковье в этом году

Председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили ход капитального ремонта школы № 18 в деревне Черное. Образовательное учреждение, построенное в 1968 году, обновляют в рамках Народной программы.

На реконструкцию здания площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров из бюджета Московской области направили около 640 миллионов рублей.

Как сообщил генеральный директор подрядной организации Рузаль Ахмадуллин, строительная готовность объекта достигла 75%.

«На сегодняшний день у нас активно ведутся работы по всем направлениям: выполняется отделка, прокладываются инженерные сети и идет благоустройство. В ближайшее время приступим к работам по спортивному покрытию, укладке футбольного газона», — пояснил он.

Сергей Юров, в свою очередь, отметил, что реконструкция школы имеет особое значение для жителей. С просьбой о капитальном ремонте ранее обратился участник специальной военной операции Михаил, который сам учился в этой школе, а теперь ее посещают его дети.