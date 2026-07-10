Почти 50 общеобразовательных учреждений отремонтируют в Подмосковье в этом году
Председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили ход капитального ремонта школы № 18 в деревне Черное. Образовательное учреждение, построенное в 1968 году, обновляют в рамках Народной программы.
На реконструкцию здания площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров из бюджета Московской области направили около 640 миллионов рублей.
Наряду с балашихинской капитальный ремонт проводится в 48-ми подмосковных школах.
Игорь Брынцалов
председатель Московской областной думы
Капитальный ремонт учреждений осуществляют каждый год, прислушиваясь к мнению жителей.
Как сообщил генеральный директор подрядной организации Рузаль Ахмадуллин, строительная готовность объекта достигла 75%.
«На сегодняшний день у нас активно ведутся работы по всем направлениям: выполняется отделка, прокладываются инженерные сети и идет благоустройство. В ближайшее время приступим к работам по спортивному покрытию, укладке футбольного газона», — пояснил он.
Сергей Юров, в свою очередь, отметил, что реконструкция школы имеет особое значение для жителей. С просьбой о капитальном ремонте ранее обратился участник специальной военной операции Михаил, который сам учился в этой школе, а теперь ее посещают его дети.
Мы проводим совещания совместно с компанией подрядчика для того, чтобы уже в августе все строительные работы были закончены, и началась установка оборудования. Планируем открыть школу 1 сентября.
Сергей Юров
глава городского округа Балашиха
После завершения реконструкции школа сможет принять около 1,1 тысячи учеников, а также 55 педагогов. Как рассказала директор учреждения Елена Васильева, в здании впервые появится полноценный пищеблок, который позволит готовить горячее питание непосредственно в школе.
Кроме того, новое оборудование расширит возможности центра образования «Точка роста», работающего на базе учреждения.
За последние пять лет в регионе модернизировали 245 школ.