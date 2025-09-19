Почти 50 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье до 2028 года

Представители Министерства ЖКХ региона подвели итоги подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зиме: по поручению министра Кирилла Григорьева в Подольске, Чехове, Ступине, Серпухове и Кашире заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров с чистой водой и установили более 40 частотных преобразователей.

На встрече также обсудили планы реализации госпрограммы в пяти округах, где до 2028 года предстоит выполнить 49 мероприятий на сумму свыше 38 миллиардов рублей. Так, в 2025 году в эксплуатацию введут КНС-8 после капитального ремонта в Кашире, очистные сооружения в Чехове после реконструкции, водозаборный узел со станцией обезжелезивания в поселке Крюково и новые сети водоснабжения в Ступине, в селе Ситне-Щелканово.