Почти 50 объектов теплоснабжения модернизируют в Дмитрове в 2025 году

Планы по капремонту теплосетей и реконструкции котельных на этот год озвучили в Дмитрове. Работы проведут на 44 объектах.

В округе реализуют госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трубы заменят на трассах, протяженностью более 10 километров.

Также заменят пять котлов в котельных, возведут две новых методом быстро возводимых конструкций. Ход работ лично контролирует глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

К примеру, в поселке Икша на Рабочей улице капремонт ведут на двух участках общей протяженностью 745 метров. Представитель подрядчика рассказал главе округа о проводимых работах.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкция котельных — важнейшие направления нашей работы по обеспечению комфортных условий проживания жителей округа. Все работы должны быть выполнены в срок и с надлежащим качеством, чтобы жители получили надежное теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне», — отметил Иван Курданин.