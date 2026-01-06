Почти 50 новых педиатров пришли работать в Балашиху в 2025 году

Коллектив Балашихинской больницы с начала года пополнился 46 врачами-педиатрами. Сейчас в ней трудятся 147 таких специалистов, которые обслуживают более 120 тысяч детей.

В больнице отмечают высокий профессионализм врачей, которые регулярно повышают квалификацию. Например, делегация из Балашихи недавно участвовала в VI съезде педиатров Подмосковья. Заведующая детским инфекционным отделением Наталья Смирнова получила от губернатора Московской области Андрея Воробьева знак «Отличник здравоохранения» за многолетний труд и высокие достижения.

Для привлечения и поддержки медицинских кадров в регионе действует комплекс мер. Педиатры и другие специалисты могут получить помощь в приобретении или аренде жилья, социальные выплаты, а их детям предоставляются места в детских садах в первоочередном порядке.