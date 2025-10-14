Почти 50 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье за неделю

С 6 по 12 октября в Подмосковье прошла серия рейдов, направленных на охрану природных территорий и профилактику нарушений. Сотрудники «Мособллеса», подведомственного Комитету лесного хозяйства региона, совместно с полицией, МЧС, представителями местных администраций и казачества провели 1261 проверку.

Особое внимание уделили зонам, прилегающим к населенным пунктам, садовым товариществам и популярным местам отдыха.

Наиболее масштабную работу провели в Дмитровском, Ступинском, Клинском, Истринском и Шатурском лесничествах. Именно там специалисты зафиксировали повышенную нагрузку на природные территории.

По итогам рейдов выявили 46 нарушений законодательства. Были составлены 33 постановления, а общая сумма штрафов превысила 1,8 миллиона рублей.

Нарушителей также обязали возместить ущерб в размере более 700 тысяч рублей, нанесенный природе.