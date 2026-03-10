Почти 50 машин и 110 рабочих вышли на уборку улиц в Можайском округе

Коммунальные службы Можайского округа продолжают расчищать и вывозить снег с улиц и дворов. На работах задействованы порядка 50 единиц техники и более 110 рабочих.

Особое внимание уделяют адресам, где возможен риск подтопления при таянии снега. В Можайске работы по вывозу снежных масс ведутся на Комсомольской площади, а также на улицах 20 Января и Полевой.

На муниципальной сети дорог трудятся 56 рабочих. В уборке задействованы 6 комбинированных дорожных машин, 19 тракторов (часть из них — на противогололедной обработке), 6 погрузчиков и 3 самосвала. Региональные дороги приводят в порядок 60 дорожных рабочих и 14 единиц спецтехники.

Из-за перепадов температур — плюса днем и минуса ночью — коммунальщики проводят противогололедную обработку. Ее начали накануне вечером и продолжают в текущие сутки.

В случае вопросов жители могут круглосуточно обращаться в ЕДДС по телефонам 112, 8 (49638) 4-14-15 или 4-15-44.