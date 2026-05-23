Почти 50 кубометров мусора собрали на берегах реки Мерянки в Долгопрудном

Субботник по очистке берегов реки Мерянки прошел 23 мая в Долгопрудном. Участники собрали почти 50 кубометров мусора и бурелома — восемь грузовых шестикубовых контейнеров.

Учащиеся и педагоги школ № 9, 16, 17, экоактивисты, неравнодушные жители и сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» очищали оба берега реки: слева и справа от улицы Московской.

«Русло сильно заросло, много мусора. Наша основная задача — собрать все лишнее, чтобы люди увидели красоту этой речки. Желаю всем получить кучу положительных эмоций от важного дела, которое мы выполняем все вместе», — поприветствовал волонтеров замглавы округа Виктор Коновалов.

Среди собранного мусора — пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда, канистры, старые автомобильные покрышки, другой утиль и бурелом.

«Большинство людей думают, что это их не касается, они платят налоги и больше ничем не обязаны. Но это опасное и глупое суждение. Если мы хотим жить в чистоте, надо начать с себя. Все эти природные богатства мы взяли в аренду у наших детей. И должны вернуть им в лучшем виде!» — сказал участник акции и член экодвижения «Новые Водники» Андрей Епифанов.

Организаторы поблагодарили всех участников субботника и призвали горожан беречь зеленые уголки города и соблюдать чистоту.