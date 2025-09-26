Почти 50 километров новых тротуаров построили в Подмосковье с начала сезона

Новые тротуары построили вдоль 65 участков региональных дорог в Подмосковье в этом году. Для комфорта пешеходов на них обустроили понижения до уровня проезжей части и тактильную плитку.

План по строительству тротуаров в этом году уже выполнили на 75%. Полностью работы завершили в 17 округах.

«Всего обустроено 48 километров новых тротуаров на 65 участках. До конца ремонтного сезона дорожникам предстоит обустроить еще 10 пешеходных дорожек общей протяженностью 14,5 километра, работы по их устройству уже идут в Зарайске, Раменском, Серпухове и Чехове», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Так, тротуар обустроили вдоль центральной улицы в деревне Палашкино, на улице Школьной в деревне Заволенье, на главной улице в деревне Крупино, а также в селе Комарево и других населенных пунктах.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Узнать больше о дорогах и транспорте в Подмосковье можно в Telegram-канале ведомства.