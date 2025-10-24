Почти 50 километров дорог отремонтировали в Дмитрове по нацпроекту с начала года

В Дмитровском округе в рамках ремонтного сезона по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновили свыше 48 километров асфальтового покрытия на 19 участках региональных трасс. На 43 километрах уже нанесли новую разметку, которая обеспечивает безопасное движение для 160 тысяч человек.

Наиболее масштабные работы прошли на участке от деревни Ковригино до трассы А-108, где специалисты восстановили свыше 7,6 километра покрытия.

На Рогачевском шоссе заменили около 10 километров дорожного полотна.

В городской черте особое внимание уделили дороге между Яхромой и Дмитровом — участок длиной 5,6 километра у квартала Перемилово теперь обеспечивает комфортный проезд к причалу «Яхрома», маршруту «Вело1: Яхрома — Дмитров — Дубна», монументу «Перемиловская высота», паркам и другим объектам.

В Дмитрове полностью обновили улицу Космонавтов, ведущую к ключевым объектам — Дмитровскому Кремлю, Борисоглебскому монастырю, дворцу культуры «Созвездие» и ряду других точек притяжения жителей и гостей.

На Промышленной улице уложили новое покрытие, улучшив подъезд к станции «Каналстрой», институту непрерывного образования и стадиону «Торпедо».

В Яхроме отремонтировали более четырех километров дорог в районе Левобережья, которые идут к деревне Степаново и Дмитровскому шоссе.

Также специалисты завершили ремонт в Саввине, поселках Автополигон, Кузнецово, Некрасовский, между деревнями Нижнево и Усть-Пристань, а также на дороге от Андрейкова до КП Белояр.

Кроме того, в поселке Рыбное восстановили дорогу до села Жестылево — теперь стало удобнее добираться до храма Покрова Пресвятой Богородицы, института рыбного хозяйства и пляжам.

Рабочие использовали современные асфальтобетонные смеси, отличающиеся повышенной износостойкостью,

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подчеркнули, что программа ремонта дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в регионе выполнена на 100% — в общей сложности обновили свыше 300 участков.