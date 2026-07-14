Сегодня 09:23 Почти 50 картин Михаила Нестерова представят на выставке в Сергиевом Посаде Подмосковье

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Подмосковье

Выставка картин Михаила Нестерова из коллекции Русского музея откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике 17 июля. До 13 сентября гости смогут увидеть 48 живописных и графических работ.

Нестеров посвятил целую серию работ святому подвижнику Сергию Радонежскому, который неразрывно связан с историей Сергиева Посада. Его образ долгое время был нравственным идеалом для мастера. «Русский музей хранит выдающуюся по значению коллекцию работ Нестерова, раскрывающую разные стороны его дарования: живописца и графика, станковиста и монументалиста — мастера, в чьем творчестве религиозно-нравственные искания Серебряного века обрели редкую поэтическую силу», — рассказали организаторы.

В экспозиции представят редкие работы, включая первый вариант картины «Пустынник». Она принесла художнику признание, и именно с нее началось его паломничество в мир русской святости. Отдельный раздел выставки будет посвящен эскизам к росписям церкви в Аббас-Тумане.