Почти 50 домов газифицируют в деревне Еськино по программе губернатора
Специалисты «Мособлгаза» провели топливо в деревню Еськино в муниципальном округе Чехов. Теперь к газу смогут подключить 47 домов.
Для выполнения этой задачи рабочие построили два километра новых газораспределительных сетей.
С января по программе губернатора Андрея Воробьева в Московской области газифицировали уже 10 населенных пунктов.
Сейчас новые сети строят в 34 поселках и деревнях, расположенных в том числе в округах Коломна и Ступино.
В общей сложности в 2025 году компания «Мособлгаз» планирует подвести топливо к 70 населенным пунктам региона, что позволит обеспечить топливом 9,3 тысячи человек.
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