Почти 50 домов газифицируют в деревне Еськино по программе губернатора

Специалисты «Мособлгаза» провели топливо в деревню Еськино в муниципальном округе Чехов. Теперь к газу смогут подключить 47 домов.

Для выполнения этой задачи рабочие построили два километра новых газораспределительных сетей.

С января по программе губернатора Андрея Воробьева в Московской области газифицировали уже 10 населенных пунктов.

Сейчас новые сети строят в 34 поселках и деревнях, расположенных в том числе в округах Коломна и Ступино.

В общей сложности в 2025 году компания «Мособлгаз» планирует подвести топливо к 70 населенным пунктам региона, что позволит обеспечить топливом 9,3 тысячи человек.