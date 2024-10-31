Почти 50 домов газифицировали в селе Нижнее Хорошово
Догазификация по президентской программе продолжается в Коломне. Накануне еще несколько домов подключили к ресурсу в селе Нижнее Хорошово.
Голубое топливо появилось в доме на Садовой улице. Специалисты «Мособлгаза» подключили газ по программе социальной газификации.
Все чаще жители Подмосковья принимают решение жить в частном доме. В том числе благодаря преимуществам этой президентской программы.
В ее рамках газ к участку подводят бесплатно. За время действия программы в селе Нижнее Хорошово к газу подключили 48 частных домов.
Отметим, что всего в городском округе Коломна догазифицировали уже более двух тысяч домовладений. Подробная информация о программе есть на сайте.
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